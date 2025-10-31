大分経済同友会は28日、大分市で創立70周年記念式典を開き、2050年の地域のあり方を経済人の立場から提唱する「グランドデザインおおいた」を発表した。人口減少社会の中で「かしこく縮みながら、大胆に世界へ」発信していくモデルを提案した。少子高齢化が進む中、国の推計では、県内の人口は2050年に現在より2割以上減少することが想定されている。同友会では、持続可能な地域づくりに向けた長期構想を練ろうと、地域住民や