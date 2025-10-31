高市早苗首相が目指す「強い経済」には積極財政や成長戦略だけでなく、安定した財政運営が欠かせない。物価高対策の裏付けとなる補正予算で、その両立が問われる。首相は所信表明演説で、物価高に「最優先で取り組む」と述べた。柱となるのはガソリン税と軽油引取税の暫定税率廃止、自治体向けの臨時交付金拡充、厳冬期の電気・ガス料金の支援だ。ガソリンと軽油の暫定税率をなくせば、国と自治体の税収は約1兆5千億円減る。