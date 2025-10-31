長崎県島原市中堀町の一番街アーケードで今月18日、島原商業高が期間限定で出店する実習店舗「島商（しましょ）ップ」が営業を始めた。商業科の3年生が、地元産の菓子や手芸作品など350品目を販売する。フォークデュオ「H2O」の元メンバー、なかざわけんじさん（68）がオープニングイベントに駆け付けて「想い出がいっぱい」など3曲を披露し、生徒たちとくす玉を割って祝った。「想い出−」は1983年放映のテレビアニメ「みゆき