台湾の半導体大手企業の進出など熊本県との関係が深まる台湾の文化を熊本で体験してもらおうと「KUMAMOTO台湾祭」（実行委員会主催）が31日から11月3日まで、熊本市中央区の花畑広場とサクラマチクマモトで開かれる。勇壮な伝統芸能の披露や名物の夜市などが並び、台湾の祭りさながらに盛り上がりそうだ。伝統芸能は二つの団体の総勢10人が出演。祭りやパレードで演じられる華やかな衣装や力強い動作が特徴の演舞や、福をもた