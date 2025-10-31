車いす利用者やその家族に安心して長崎グルメを楽しんでもらおうと、長崎純心大4年の織田帆尊（ほだか）さん（21）が、おすすめのちゃんぽん店など5店のバリアフリー状況や料理を紹介する小冊子を作成した。自身も車いすユーザーで、利用者目線で入店時を想像できるようテーブルやトイレの状況をまとめた。「障害のある人にも気軽に長崎の食を楽しんでほしい」と話す。織田さんは小児脳性まひで手足が不自由に。「障害のある人