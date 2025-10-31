「佐賀発！元気が広がる合同マルシェ」が18日、JR佐賀駅（佐賀市）前の交流広場と交流スペース「さが維新テラス」で開かれた。飲食を中心に県内19事業者が出店し、多くの来場者でにぎわった。佐賀共栄銀行（同市）とJR九州（福岡市）、バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングス（鳥栖市）の共同企画。JR九州は制服の試着体験、スプリングスは元日本代表の石井優希さんらのトークショーも実施した。マルシェは、佐賀