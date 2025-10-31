犯罪のない安心なまちづくりの機運を高める「地域安全・暴力追放県民大会」（県警など主催）が、佐賀市天神3丁目のアバンセホールで開かれた。県職員の漫才コンビ「今日もさが日和！」がフリップを使った“暴追漫才”を披露し、会場を沸かせた。漫才では、今年9月に県暴力団排除条例が一部改正されたことに触れ、新たに暴力団事務所の開設や運営が禁止される区域に児童相談所の周囲200メートルも追加されたことや、暴力団員が