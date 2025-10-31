佐賀商工会議所は30日、臨時議員総会を開き、新会頭に山田裕久氏（64）＝松尾建設会長＝を選出した。県内8商議所でつくる県商工会議所連合会会長にも就任。任期はいずれも11月1日から3年間。山田氏は佐賀市であった記者会見で「佐賀は九州の経済圏で重要度を増している」と指摘し、「幅広く意見を聞きながら、佐賀経済が発展するよう頑張っていきたい」と決意を述べた。整備方針が未定の九州新幹線西九州（長崎）ルートにつ