佐賀市東与賀町の東よか干潟一帯に群生するシチメンソウが、真っ赤に色づいている。海のじゅうたんのように輝き、まるで「海の紅葉」。11月上旬ごろまで楽しめそうだ。シチメンソウはアカザ科の一年草で高さ約40センチ。海水と淡水が入り交じる干潟や泥地に育つ塩生植物で、ラムサール条約に登録されている東よか干潟は国内最大の群生地とされる。11月1、2日には、同町のひがさす芝生広場周辺で「シチメンソウまつり」（実行