季節が移り、久しぶりの冷え込みに身が引き締まる28日朝の佐賀県伊万里市大川内山地区。静けさに包まれた森の中、緑の急な石段を一歩ずつ踏みしめて進むと、前方に巨大な岸壁が現れた。「この壁を東西に貫いた岩穴にあるのが神殿と拝殿。いったい誰がどのようにしてこの場所を見つけたのか、本当に驚くばかり…」。同行してもらった川副秀樹さん（71）の説明も、白い息が弾む。鍋島焼の窯元が集まる大川内山の中心ははるかな