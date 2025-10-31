佐賀県は29日、直近1週間（20〜26日）の県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数は39人（前週比8人減）だったと発表した。1機関当たりの報告数は3・2人。流行発生警報は継続している。県内24の定点医療機関に報告された新型コロナウイルスの感染者数は57人（同7人減）、百日ぜきは前週と同じ4人だった。（松本紗菜子）