佐賀市の嘉瀬川河川敷で30日に始まった佐賀インターナショナルバルーンフェスタ。競技飛行は気球の一斉離陸で幕開け。昨年は雨や強風で多くの競技が中止になったが、この日は秋晴れで風も穏やかな絶好のコンディションとなり、観客もパイロットも佐賀の空を楽しめる一日となった。日の出前の午前5時半。暗闇の中、河川敷周辺ではカメラやリュックを背負った人々が白い息を吐きながら足早に集まる。気球を立ち上げるエリアの対