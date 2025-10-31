30日、パレスチナ自治区ガザ中部で、ハマスが引き渡した2人の遺体を乗せた赤十字車両を見る子どもたち（AP＝共同）【エルサレム共同】パレスチナのイスラム組織ハマスは30日、自治区ガザの和平計画「第1段階」の合意に基づき、人質2人の遺体をイスラエルに引き渡した。首相府が発表した。身元が確認されればガザに残る遺体は11人になる。ハマスはイスラエル軍の攻撃後も合意順守の姿勢を示すが、遺体や武器などの「切り札」がな