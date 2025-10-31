フジテレビ系バラエティ番組『酒のツマミになる話』(毎週金曜21:58〜)が、きょう31日に放送される。大悟今回は、千鳥のノブと大悟に、ゲストとして山田裕貴、坂東龍汰、正名僕蔵、狩野英孝、神田愛花が登場。山田は“スタイリストとの衣装バトル”をテーマに、なぜか頻繁に登場する“ひも付き衣装”への苦悩を明かす。そこから出演陣の“服へのこだわり”トークへと展開し、個性あふれるファッショントークが繰り広げられる。大悟