日本側の徹底した「おもてなし」トランプ米大統領は来日中の10月28日、就任したばかりの高市早苗首相と初めて対面で会談した。同月27日から29日までの来日は、第2次政権の発足後初である。【写真】米国歌に敬礼も日本2泊3日の「おもてなし」、終始ご機嫌のトランプ氏高市氏の支持率は高いものの、国内の政治基盤はけっして盤石ではない。このため高市氏には、首脳会談の場でトランプ氏との親密ぶりを内外にアピールし、自身