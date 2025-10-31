米国債利回り（NY時間16:33）（日本時間05:33） 米2年債 3.604（+0.006） 米10年債4.089（+0.014） 米30年債4.647（+0.022） 期待インフレ率2.295（-0.004） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。前日決算を発表していたメタ＜META＞が３００億ドル規模の社債での大型起債が伝わったことで、米国債に換金売りが出て利回りは上昇。メタの募集には１２５０億ドルの応