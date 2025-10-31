NY原油先物12月限（WTI）（終値） 1バレル＝60.57（+0.09+0.15%） ３０日の米中首脳会談の内容を精査する市場参加者が多いなかで売り買いが交錯した。フェンタニル関税の１０％引き下げや、中国がレアアースの新たな輸出規制を１年間先送りすることなど、米中貿易摩擦でわずかな歩み寄りはあったものの、敵対的な関税はほぼ維持され景気見通しの不透明感が残された。ただ、トランプ米大統領は次回の首脳会談に言及し