ドル円、１５４円台に急上昇日米の金融政策で円キャリートレード加速を期待＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５４円台に急上昇した。円安が加速したほか、ドル高の動きも加わり、ドル円は高市トレードの高値１５３．２５円付近を突破。ストップを巻き込んで一気に２月以来の高値１５４．４５円付近まで駆け上がっている。 日銀決定会合後の植田総裁の会見が慎重な色彩が強かったこと