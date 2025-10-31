日本ハムからドラフト３位で指名された東海大の大塚瑠晏（るあん）内野手（２２）が３０日、女性グラビア雑誌「ａｎａｎ」デビューに意欲を見せた。「それぐらいの活躍はしたいです。表紙は狙ってはいないですけれど、機会があったら」とはにかんだ。この日、神奈川・平塚市内の同校野球部合宿所に指名あいさつに訪れた大渕ＧＭ補佐兼スカウト部長は、第一声で「イケメンですよね」と絶賛した。ビジュアル抜群の選手がそろう新