第66回東日本実業団駅伝が11月3日、埼玉県の熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース７区間74.6kmで行われる。【写真】富士通のエース区間候補、篠原と塩尻今年の特徴は上位候補チームの多くに大物新人選手が加入したこと。前回優勝のGMOインターネットグループには箱根駅伝4区区間賞の太田蒼生（23、青学大出）が、前回3位のサンベルクスには箱根駅伝2区日本人最高記録の吉田響（23、創価大出）が、前回4位の富士