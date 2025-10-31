◇プロ野球 日本シリーズ第5戦 ソフトバンク3-2阪神(30日、甲子園球場)激戦を制したソフトバンクが5年ぶりの日本一を手にしました。日本シリーズMVPに選出された山川穂高選手は、「緊張感のある試合が続いて、ドキドキしながら試合していました」と第5戦までを振り返りました。日本シリーズ記録タイとなる3試合連続ホームランを放った山川選手は、「いい状態で打席に入れたので、いい結果が出たと思います。層が厚いと思うので、出