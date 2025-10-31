「ＢＣマイル・米Ｇ１」（１１月１日、デルマー）アルジーヌは日本時間３０日、デルマー競馬場の芝コースで新コンビのデットーリと初コンタクト。鞍上は「少し抑えながら走っていた分、直線で手前を変えませんでしたが、競馬のペースでは問題ないです。軽くて瞬発力があるので、小回りで直線の短いデルマーは合いそう。けさは軽めの追い切りでしたが、とてもいい感触を得ることができました」と手応えをにじませた。