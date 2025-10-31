「ＢＣクラシック・米Ｇ１」（１１月１日、デルマー）昨年３着の雪辱に燃えるフォーエバーヤングは日本時間３０日、デルマー競馬場のダートコースで最終追い切り。僚馬アメリカンステージと併せ馬を行い、４Ｆ５１秒０で駆けた後、パドックでスクーリングを行った。騎乗した坂井は「追い切りは１００点満点。昨年の同世代の１、２着馬とまた戦えることになり、恐らく最後の勝負になると思うので、この馬の力をしっかり引き出