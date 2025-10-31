デビュー30周年を記念してスタートした相川七瀬（50）の「BIG BANG対談」。今回は、Every Little Thing（以下、ELT）のボーカル、 “もっちー” こと持田香織（47）だ。ミリオンヒットを記録した『恋心』（相川）、『Time goes by』（ELT）など、これまでに数多くのヒット曲を生み出してきた2人が今、1990年代の音楽シーンを振り返る。相川ELTも私と同じ1995年デビューだから、今年がデビュー30周年だよね？持田違いますよ