ユニークな研究に贈られる世界的な賞なのに、イロモノ扱いされがちなイグ・ノーベル賞。じつは、日本は2007年から連続で受賞者を輩出する「常連国」だ。その後、彼らにはどんな恩恵がもたらされたのか？笑いの裏にある思い、そして人生の転機を聞いた！北海道大学の吉澤和徳教授（54）は、ブラジルの洞窟に生息するチャタテムシの一属である「トリカヘチャタテ」を研究してきた。雌雄で生殖器が逆転しており、メスがペニスの