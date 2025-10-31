ユニークな研究に贈られる世界的な賞なのに、イロモノ扱いされがちなイグ・ノーベル賞。じつは、日本は2007年から連続で受賞者を輩出する「常連国」だ。その後、彼らにはどんな恩恵がもたらされたのか？笑いの裏にある思い、そして人生の転機を聞いた！北里大学の馬渕清資名誉教授（74）が、イグ・ノーベル賞物理学賞に輝いたのは2014年のこと。床に置かれたバナナの皮を、人が踏んだときの皮と床との間の摩擦量を測定した功