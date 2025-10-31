これまでのお話 メスズーヒャーはドイツ語で距離計を意味します。英語にするとそのままレンジファインダーですね。ライカRのRはレフレックス（＝ミラー）のことでしょう。 M型がEVFを搭載するという柔軟性は伝統と革新が相備わっているように感じました。