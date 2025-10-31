テレビ朝日「仮面ライダーガヴ」で主人公・ショウマ/仮面ライダーガヴ役を演じた若手俳優の知念英和（20）の初の書籍「ひでのよんな〜らいふ。」（ワン・パブリッシング）の重版が決定した。「書籍発売記念のお渡し会が終わって、スタッフの皆さんと集まった時に重版のお知らせを聞きました。まさかのサプライズ報告に驚きましたし、今回の重版決定で、こだわりが詰まった僕の連載本がより多くの方に届くと思うと、うれしい気
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 校門前にクマ 猟友会が出動拒否
- 2. 高校生の尿を飲んだ? 介護士逮捕
- 3. 「76個の爆弾設置」町に爆破予告
- 4. 高市氏に大物女優噛みつく 物議
- 5. 「早苗バッグ」大人気…半年待ち
- 6. フジ「酒のツマミ…」年内終了へ
- 7. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 8. スーパー戦隊は「自転車操業」
- 9. 小泉氏の投稿「本気度」が話題に
- 10. イラン代表バレー選手に脳死判定
- 1. 校門前にクマ 猟友会が出動拒否
- 2. 高校生の尿を飲んだ? 介護士逮捕
- 3. 「76個の爆弾設置」町に爆破予告
- 4. 「早苗バッグ」大人気…半年待ち
- 5. 小泉氏の投稿「本気度」が話題に
- 6. ハロウィンで性被害 女性の叫び
- 7. 医師免許なしでがん治療 男逮捕
- 8. 三郷市ひき逃げ 起訴内容認める
- 9. クマ銃猟に抗議 不売運動が波紋
- 10. 挿すのやめて 地下鉄SNSに反響
- 1. 警鐘 無料アダルト動画見た代償
- 2. ラブホで中高年が救急車呼ぶ事態
- 3. 赤ちゃんの名前ランキング発表
- 4. モバブ リサイクル法回収対象に
- 5. 町議 クマ猟友会にパワハラ発言?
- 6. 昭恵さん トランプ氏への贈り物
- 7. 万博テント 閉幕後の行き先発表
- 8. 瑶子さま 園遊会で途中退席騒動
- 9. 市川市長 花火写真をめぐり謝罪
- 10. ラブホで弟死亡 頬が冷たかった
- 1. 台湾到着の欧州人はほぼ日本行きの便に乗り継ぎ、「台湾旅行は悲惨」と嘆き―台湾メディア
- 2. 米男性に移植された豚の腎臓機能
- 3. 一転…トム・クルーズに破局報道
- 4. 大食い配信者が吐き出す姿が物議
- 5. 6300円の斬新すぎる下着 即完売
- 6. トランプ氏に「無理だな」反響が
- 7. オランダ 極右政党が大幅議席減
- 8. 米国 韓国政府に圧力をかけたか
- 9. NewJeans 5人の主張退けられる
- 10. 韓国ボーイズグループG-DRAGON
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. アルファードなど128万台回収へ
- 3. 確定申告悪用した 不正還付急増
- 4. 夢の商業施設→今はガラガラすぎ
- 5. 「共働き夫婦増えた」報道の雑さ
- 6. 国内屈指の玩具会社で不正横行か
- 7. 食べ放題 安さの裏にある最適化
- 8. 「働きやすい企業」の陰湿な実態
- 9. ホリエモン「AI時代こそ働け」
- 10. ANAエアージャパン 来年3月休止
- 1. スマホにマイナカード追加で障害
- 2. X 11月10日までに「ご対応を」
- 3. 「音の違い」を聴き比べてみた
- 4. Xiaomi 使い倒せるスマホがお得
- 5. 「Pixel 10a」の画像を公開
- 6. 1枚でいい フライパンで魚を焼く
- 7. 3画面14ポート Ankerに驚き
- 8. スマホユーザー必携のアプリ
- 9. ケルヒャーの高圧洗浄機が6%OFF
- 10. 名刺交換のストレス解放する名刺
- 11. 2時17分に子ども失踪 米人気映画
- 12. 「お鍋の名脇役」に幅広の麺登場
- 13. Ryzen Threadripper 7000 Preview - 64コア「7980X」と96コア「7995WX」を入手
- 14. 「TEAC」新製品 高音質な新製品
- 15. 24インチディスプレイ上でユーザーの操作にインタラクティブに反応する次世代のボードゲーム「Board」
- 16. 脳血管疾患治療者の7割を占める「脳梗塞」治療に光 治療薬候補「TMS-007」とは
- 17. 「失敗作」となったリズムマシン
- 18. 首相会見の「言葉」はこの10年でどう変わったか？AmiVoice APIで8時間分の音声をテキスト化して見える隠れた社会のトレンドとは？
- 19. Xiaomiの格安マウス 買って比較
- 20. Androidアプリの開発者登録を義務づけるGoogleに抵抗するための情報を集めた「Keep Android Open」
- 1. イラン代表バレー選手に脳死判定
- 2. ド軍戦の客席に一世風靡した女性
- 3. ミスターゼロ阪神・石井の涙にネットも“もらい泣き”「石井大智の涙はあかん」「自分を責めないで」
- 4. ソフトB周東 実は骨折していた
- 5. 桑田氏へ 原氏が不信感抱いたか
- 6. ソフトB・有原航平 MLB再挑戦か
- 7. 桑田真澄氏 異動打診されていた?
- 8. ソフトバンク 5年ぶりの日本一
- 9. 大谷の打撃封じ込めた理由 告白
- 10. 大谷夫妻が選んだ高級ベビーカー
- 1. 高市氏に大物女優噛みつく 物議
- 2. フジ「酒のツマミ…」年内終了へ
- 3. スーパー戦隊は「自転車操業」
- 4. 歌手キタムラリョウ 行方不明か
- 5. 浪川大輔 読み間違いに会場爆笑
- 6. テレ朝「戦隊シリーズ」50年の歴史に幕「ゴジュウジャー」を最後に 背景に制作費も 人気俳優多数輩出
- 7. SEXY女優 朗希と結婚したかった
- 8. 安達祐実 井戸田と離婚した理由
- 9. 北川景子が「絶望」共感の声続出
- 10. 森香澄が下着姿に 胸元の異変
- 1. ガチ素人の婚活番組 なぜ消えた
- 2. 中身スカスカ? カツサンドを調査
- 3. 200点 ミスドの新作が侮れない
- 4. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
- 5. 長く使えるワークマンのアウター
- 6. 週6ユニクロの女性が推す逸品
- 7. 毒親育ちが対人関係悩みやすい訳
- 8. 減量を成功させる食事制限のコツ
- 9. マック 5年ぶり復活の期間限定品
- 10. 妻が突然失踪 探偵事務所に調査