◇高校野球秋季九州大会準決勝九州国際大付5―4神村学園（2025年10月30日ひなたサンマリンスタジアム宮崎）宮崎市のひなたサンマリン宮崎で準決勝2試合が行われた。九州国際大付は5―4で神村学園に勝利し、22年以来となる選抜出場を確実にした。来秋ドラフト候補の牟礼翔外野手（2年）が先制2ランの活躍。長崎日大は3点差を逆転勝ちして決勝に進出した。決勝はあす11月1日に同市のSOKKENスタジアムで午前10時から行われる