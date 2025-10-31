「新馬戦」（１１月２日、東京）ＢＣ週に、母系に宿るアメリカの血が騒ぐか。伯父に０５年ＢＣクラシックなどＧ１・４勝のセイントリアム、いとこには１７年ＢＣクラシックを含むＧ１・６勝馬ガンランナー。近親に名馬が名を連ねるアローメタル（牡２歳、父キズナ、美浦・木村）が、日曜東京５Ｒ（芝２０００メートル）でデビューを迎える。太田助手は「まだ緩さは残るけど、順調に調整できています」とうなずく。８月のゲー