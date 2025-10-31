31日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比80円高の5万1540円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1325.61円に対しては214.39円高。出来高は1万4141枚だった。 TOPIX先物期近は3326.5ポイントと前日比16.5ポイント高、TOPIX現物終値比25.71ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 51540 +80 14141 日