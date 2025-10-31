◇高校野球秋季九州大会準決勝長崎日大4―3熊本工（2025年10月30日ひなたサンマリンスタジアム宮崎）宮崎市のひなたサンマリン宮崎で準決勝2試合が行われた。長崎日大は3点差を逆転勝ちして決勝に進出した。九州国際大付との決勝はあす11月1日に同市のSOKKENスタジアムで午前10時から行われる。長崎日大が鮮やかな逆転劇で23年以来の選抜出場を確実にした。3点を追う8回に4番・小池郁（かいり＝2年）からの3連打で4点を