「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）ソールオリエンスは３０日、美浦坂路でマスカレードボール（３歳オープン）、ツルマウカタチ（４歳２勝クラス）との３頭併せ。軽快な動きで前者に首差、後者に１馬身先着した。タイムは４Ｆ５２秒５−３７秒２−１１秒７。手塚久師は「皐月賞以降、勝てずに歯がゆい思いをさせていますが、勝てるだけの力はあります」と復活へ期待を寄せた。３枠４番の枠順に大村助手は「いい枠だ