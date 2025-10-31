「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）稍重のエプソムＣを１分４３秒９のコースレコードで制し、ぶっつけ本番で秋の盾に挑むセイウンハーデスは３０日、栗東坂路を軽快に駆け上がり、４Ｆ５３秒３−３８秒４−１１秒９をマーク。山手助手は「前後左右がかみ合っていたし、前走の出来と遜色はないです」と好仕上がりをアピールした。枠順は７枠１２番に決定。「ゲートは悪くないし、偶数もいいです。スタートして、外の