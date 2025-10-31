「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）戴冠の準備を着々と整えている。皐月賞３着、ダービー２着とタイトルへあと一歩のマスカレードボールは３０日、美浦坂路で３頭併せ。Ｇ１馬の僚馬ソールオリエンスに首差遅れたものの、豪快なフットワークで食らいつき、好仕上がりをアピールした。現在３年連続で優勝馬が収まっている幸運の７番ゲートから、絶好調ルメールとともにＶロードを駆け抜ける。雪辱を果たすための態勢