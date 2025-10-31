インスタグラムに連載にnoteにと、毎日毎日よく書くことがあるねと褒められているのか呆れられているのかわからないような言葉をいただくことがよくあります。自分でも思います。飽きもせず10年以上もよくやってるな。でも飽きる気配がないな。忘れたくなくて手帳に走り書きしている思い出まであわせると、本当に膨大な量になります。一生忘れないだろうと思うほど濃いエピソードでも、時間が経てば記憶の彼方に押しやられていって