「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）秋の古馬３冠ロード第１弾の出走馬、枠順が３０日、確定した。８枠１４番の大外枠に収まったのはクイーンズウォーク。福永助手は「与えられた枠で全力を尽くすだけです」と冷静にコメントした。前回の新潟記念は馬場入場時に転倒するアクシデントで競走除外に。「帰厩後はその影響もなく調整を進められています。あとはレース当日のテンションがどうかですね」と落ち着きをポイ