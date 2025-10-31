日本によるロシア産LNG＝液化天然ガスの輸入について、アメリカのベッセント財務長官は、今後、減少していくとの考えを示しました。将来の輸入停止が念頭にあるものとみられます。アメリカベッセント財務長官「日本はLNGの10％ほどの量をロシアから輸入しているが、時間をかけて、その依存度は減っていくことになるだろう」ベッセント財務長官は30日、「FOXビジネス」の番組でこのように話したうえで、アラスカ州で進められてい