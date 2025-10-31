「ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１」（１１月３日、船橋）帝王賞で初のビッグタイトルを射止めたミッキーファイトは３０日、美浦Ｗで３頭併せ。先行したレーヴブリリアント（３歳２勝クラス）が直線で勢いを失うと、最後は２番手で追走したサトノボヤージュ（２歳１勝クラス）と一騎打ち。馬体を並べてのフィニッシュとなったが、手応えの差は歴然。時計も６Ｆ８０秒１−３５秒７−１１秒６と上々だ。それでも田中博師はいつも通