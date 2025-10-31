ソフトバンクがＵ１８キューバ代表のジョナサン・モレノ内野手（１８）の獲得調査を本格的に進めていることが３０日、分かった。抜群の身体能力を誇る走攻守揃った遊撃手は、今夏のＵ１８ワールドカップ（沖縄）で「最多得点」「最優秀守備賞」を獲得。メッツなど資金力豊富なメジャーの複数球団が熱視線を送った。生まれ持った野球センスと堅守が最大の武器だ。メジャー関係者の間から「アメリカに来れば、数年後には『ゴール