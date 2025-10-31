アメリカのトランプ大統領が核兵器の実験を直ちに開始するよう指示したことについて、中国とロシアがけん制しました。トランプ大統領は30日、中国との首脳会談を前に「他国の核実験の計画を踏まえ、国防総省に対し、我が国の核兵器についても同等の基準で実験を開始するよう指示した」とSNSに書き込みました。これについて、中国外務省の郭嘉昆報道官は「実際の行動で核軍縮・核不拡散体制を維持するよう希望する」と述べ、アメリ