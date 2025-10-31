警察などによりますと、きのう午後10時10分ごろ、東京・中野区南台の5階建てマンションの5階の部屋で火事がありました。【写真を見る】東京・中野区の5階建てマンションで火災消防車など22台が出動けが人はなし消防車など22台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、部屋の一部が燃えました。この部屋は、男性が一人暮らしということですが、火事が起きたときは外出していたということで、この火事によるけが人は