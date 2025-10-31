アメリカのトランプ大統領は30日、高市首相との会談を振り返り、「日米の友好関係が強固であることをこれまで以上に確信している」と自身のSNSに投稿しました。トランプ大統領はSNSに、高市首相との会談の動画を掲載し、「日米の友好関係が強固であることをこれまで以上に確信している。この関係は発展し、繁栄しており、まもなくかつてないほど素晴らしいものになるだろう」と日米関係について前向きな姿勢を示しました。トランプ