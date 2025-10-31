職場で上司や同僚の裏の顔を知って、ゾッとした経験はないだろうか。そんな陰湿な人間関係にまつわる投稿が寄せられた。投稿者は埼玉県の50代男性（事務・管理）で、勤務先ではフリーアドレスを導入しているという。フリーアドレスとは、社員の座席を固定せず空いている席で仕事をするワークスタイルだ。ある時、男性は持参した弁当を昼食が可能なフリーアドレスゾーンで食べていた。時刻は12〜13時と、まさにランチタイムだった。