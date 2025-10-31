店舗スタッフの不用意な発言が、客の購買意欲を削ぐことがある。特に見た目や年齢に関する言葉には注意が必要だろう。投稿を寄せた50代女性（東京都）は、あるデパートの「学習机売り場」を訪れた際、中高年の男性店員から失礼な発言を浴びたと明かす。その日女性は、娘用の机を物色するため、仕事帰りにその店に寄った。商品を見て回り気に入ったものはあったというが、「本人を連れてまた来ます」と一度話を持ち帰ろうとした。す