相次ぐクマ被害の防止に向け、秋田市は３０日までに、クマを捕獲したハンターに１頭当たり１万円の報奨金を支給することなどを盛り込んだ緊急対策を発表した。市によると、現場に出動する猟友会員の報酬は現行の４０００円から８０００円へと倍増。報奨金１万円については、支給は今年限りで狩猟期間の１１月１日〜来年２月１５日までの捕獲が対象となる。個体数の減少を目的とし、全国のハンターにも協力を呼びかける。そのほ