フリースタイルスキー男子モーグルの２２年北京五輪銅メダリストで、３月の世界選手権を制した堀島行真（２７）＝トヨタ自動車＝が３０日、都内で取材に応じ、３度目の出場を目指す２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンへ「（経験を積んだ）２８歳で迎える五輪で金メダルを目指す。このチャンスを生かしたい」と宣言した。新種目のデュアルモーグルとの２冠を目指し完成度で勝負するという。昨季は、過去に成功者が少ない高難