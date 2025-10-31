◆男子プロゴルフツアー フォーティネット・プレーヤーズ・カップ ▼第１日３０日、千葉・成田ヒルズＣＣ、賞金総額１億５０００万円（優勝３０００万円）、観衆９０８人ツアー未勝利の新村駿（２５）＝サンプロ＝が７バーディー、３ボギーの４アンダー６７をマークし、トップと１打差の５位発進を決めた。中島啓太、平田憲聖、蝉川泰果と同じ２０００年度生まれのミレニアム世代が現状打破へ頼ったのは「チャットＧＰＴ」。