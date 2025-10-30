本田技研工業株式会社は、「Japan Mobility Show 2025」にて、ハイブリッドモデル「CR-V e:HEV RS BLACK EDITION」を日本初公開した。 同モデルは、1995年の初代モデル発売から30周年を迎え、世界累計販売台数1,500万台超を誇るCR-Vシリーズの最新型であり、日本では今冬の発売が予定されている。黒の加飾を施した日本専用のスポーティかつ上質な特別仕様で、Hondaブースでは市販予定のプロトタイプが展示され