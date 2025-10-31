今年１月の第１０１回箱根駅伝で２年連続８回目の優勝を果たすなど大学駅伝界で盤石の強さを誇る青学大。学生３大駅伝で初の栄冠に輝いた２０１２年出雲駅伝が、強豪校としての始まりだった。当時、マネジャーのリーダー・主務だったのが千葉・成東高で国語教諭、陸上部顧問を務めている橋本直也さん（３５）だ。今も続く青学大伝統の日課を生み出した経験や現在の仕事に生きている原晋監督（５８）からの学びなどを語った×